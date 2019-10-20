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أخبار محافظة قنا اليوم.. أتمام الصلح 123 في المحافظة واحتفالية لتعليمية نجع حمادي بذكرى نصر أكتوبر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:24 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل.

حادث مروع على طريق نجع حمادي في قنا

وقع حادث مروع على طريق "نجع حمادي - قنا"، بين سيارتين أحدهما ميكروباص وأخرى نقل سيزوكي، أمام مدخل البوابة الثالثة لقرية بركة النموذجية، أسفر عن إصابة شخصين.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارًا يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم مروع بين سيارتين أحدهما ميكروباص وأخرى نقل سيزوكي، على طريق نجع حمادي الصحراوي أمام مدخل البوابة الثالثة لقرية بركة النموذجية.


كلية الحقوق بقنا تكرم الطلاب الحاصلين على تقدير "ممتاز" في القانون الجنائي

نظمت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، حفلًا لتكريم الطلاب المتفوقين فى مادة القانون الجنائى، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالبارى حمدان عميد الكلية والدكتور أحمد زكير أستاذ القانون الجنائي بالكلية.



بحضور 3 آلاف مواطن.. إنهاء الخصومة 123 بين عائلتي آل فراج وآل هاشم بقنا 

أتمت لجنة المصالحات بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، الصلح بين عائلتي آل خلف الله وآل فراج بنجع حمادي، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

محافظة قنا: فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة قنا

قال محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إن هندسة كهرباء قنا غرب أعلنت أنه نظرًا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة قنا.

نجع حمادي التعليمية تُنظم احتفالية كبرى للذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة 


نظمت الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، احتفالية كبري للذكري الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإشراف أبو الوفاء عبد السلام محمد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي.




ندوة توعوية حول "تدوير المخلفات الزراعية" بمركز النيل بقنا 


عقد مركز النيل للإعلام بقنا، ندوة توعوية بعنوان "تدوير المخلفات الزراعية" بحضور عدد من المهتمين من القيادات التنفيذية والمواطنين.

وأوضحت رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بالمركز، أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفي نفس الوقت التخلص منها بصورة آمنة وبذلك يتم الحفاظ على البيئة من ناحية، وحسن استغلال المخلفات من ناحية أخرى وتحويلها لعدة صور نافعة.

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مصر كلية الحقوق بقنا تدوير المخلفات الزراعية اخبار

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