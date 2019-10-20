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فاروق الباز: كان يجب على مصر أن تتولى بناء السد للأثيوبيين وتنقل لهم الخبرة
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:01 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا، إن الرئيس الأمريكي ليس لديه خبرة سياسية، مضيفا: "أنا اختارت ترامب بالعافية.. وبدأ يخرف"، متوقعا أنه لن يتم ترشيحه لفترة رئاسية جديدة.
وعن ملف سد النهضة، أشار "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر مسئولة عن أزمة سد النهضة منذ 50 عام، موضحا أنه كان يجب على مصر أن تتولى بناء السد بنفسها للأثيوبيين، وتنقل لهم الخبرة، بحيث لا يتضرر أي طرف، ولكننا تركناهم.
وأضاف أنه كان يجب أن نذهب للأثيوبيين، ونقول لهم: "أنا أخوك الكبير، وعاملين السد العالي.. أنا خبير السدود"، متابعا: "إحنا خيبانين في أفريقيا، نحن في حارة اسمها أفريقيا ودول اخواتنا".
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