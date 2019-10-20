فاروق الباز: كان يجب على مصر أن تتولى بناء السد للأثيوبيين وتنقل لهم الخبرة

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا، إن الرئيس الأمريكي ليس لديه خبرة سياسية، مضيفا: "أنا اختارت ترامب بالعافية.. وبدأ يخرف"، متوقعا أنه لن يتم ترشيحه لفترة رئاسية جديدة.





وعن ملف سد النهضة، أشار "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر مسئولة عن أزمة سد النهضة منذ 50 عام، موضحا أنه كان يجب على مصر أن تتولى بناء السد بنفسها للأثيوبيين، وتنقل لهم الخبرة، بحيث لا يتضرر أي طرف، ولكننا تركناهم.



