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وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:13 م
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
محمد كشك
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قام، اليوم الأحد، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد أماكن تقديم الخدمات الصحية للإطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية علي الوجه الأمثل بمستشفى دكرنس العام.

ورافق مكي فريق من الطب العلاجي بالمديرية ومدير إدارة التخطيط، وتفقد مكي التطورات الجديدة بقسم الحضانات وقسم الكلى الصناعي تمهيدا لافتتاحهما الاسبوع المقبل.

واطمأن مكي على تقديم الخدمات الصحية للمرضى وعلى توافر الأدوية والمستلزمات، وخلال زيارته استمع لبعض المرضى وإلى طلباتهم واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة والراحة لهم.

كما أشاد وكيل الوزارة بالتطويرات التي تمت بمركز الغسيل الكلوي حيث تم زيادة سعة القسم من 29 وحدة غسيل كلوي لتصبح حوالي 48 وحدة غسيل وقسم الحضانات والتى زادت سعته 17 حضانة الي 40 حضانة

و تفقد وكيل الصحة وحدات معالجة المياه ووجه الشكر لجمعية الاورمان على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.

الجدير بالذكر أن جمعية الاورمان تبرعت بمبلغ 10 مليون جنيهًا لزيادة رفع كفاءة قسمي الحضانات والكلى.


وعلي صعيد أخر نجح فريق طبي بعمل عملية إصلاح للحول بالعينين لطفله بعمر سنتين لاول مرة بمستشفى تمي الأمديد، في إطار التعليم الطبي المستمر للمنظومة الصحية والسعي لاستخدام احدث الطرق وخاصة في طب وجراحة العيون

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى اتميدة المركزي باجراء عملية إصلاح للحول بالعينين لطفلة تبلغ من العمر عامان وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

تمكن الفريق الطبى من اجراء العملية وذلك بعد عمل فحص لقاع العين والنظر وتبين من الفحص ان النظر سليم، كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور صلاح الدين ماجد اخصائي العيون والدكتور محمود عامر طبيب مقيم رمد والدكتور خالد طه اخصائي التخدير والفريق المعاون، واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس

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