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القومية للأنفاق: محطة مترو هليوبوليس هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة هليوبوليس بمترو الأنفاق هى المحطة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث استغرق تنفيذها 3 سنوات.

وأشار "صلاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن مساحة اللمحطة 10 الآف متر مسطح، موضحًا أن المحطة مجهزة بكافة الوسائل الحديثة من ماكينات قطع تذاكر، وبوابات تأمين، فضلا عن وجود 78 كاميرا مراقبة.

ومن ناحيته قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إنهم يفخرون بوجود مثل تلك المحطة على أرض مصرية، فهى ليست موجودة في عوصام أوروبية.

هذا وقد افتتحت اليوم محطة مترو أنفاق هليوبوليس وذلك ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاقالقاهرة الكبرى، وتعد المحطة هى الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

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