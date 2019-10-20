Advertisements
Advertisements

"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:49 م
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
نظمت اليوم كلية طب بنها، بتنسيق وإشراف الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أول إجتماع لشركاء المجتمع ٢٠٢٠ للعام الأكاديمي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

حضر الإجتماع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور عبد الرحيم شولح، ووكلاء كلية الطب، وعدد من ممثلي مختلف طوائف المجتمع وذلك في إطار الدعم والتكاتف المجتمعي.


وعرضت وكيل شئون البيئة والمجتمع حجم العمل بالمستشفيات الجامعية ببنها، مع تسليط الضوء على مشروع وحلم إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وفتح النقاش حول كافة الأقتراحات من الأعضاء المشاركين بالجلسة، وآليات ودور المجتمع المدني في دعم المستشفيات الجامعية، حيث تم طرح العديد من المقترحات التي سيتم جدولتها، وطرح القابل منها للتطبيق، كما تم الاتفاق علي تشكيل مجموعات عمل من مختلف طوائف المجتمع المدني.

يذكر ان هذا الإجتماع الأول من نوعه في سلسلة من المشاركات المجتمعية والتكاتف من أجل تحقيق حلم القليوبية وهو حلم مستشفى بنها الجامعي الجديد.


وأكد عميد طب بنها على أهمية الدور والمشاركة المجتمعية في دعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد، مطالبا طوائف المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق هذا الحلم.

وعلي جانب آخر زار وفد من طلاب جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبالتنسيق مع التربية العسكرية مصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى العسكرى بالمعادى.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، ان الوفد الطلابى الذى ضم 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمشرفين قام خلال الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على المصابين من أبناء القوات المسلحة بهدف رفع روحهم المعنوية وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن الوطن.

من جانبهم أعرب طلاب جامعة بنها عن إمتنانهم لأبناء القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات وبطولات، مؤكدين انهم سوف ينقلون ما شاهدوه من روح معنوية مرتفعة، وإصرار على استكمال مهمة الدفاع عن الوطن لزملائهم من طلاب الجامعة.

كما وافق مجلس جامعة بنها في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على اقتراح رئيس الجامعة وأعضاء المجلس للتبرع ببدل حضور الجلسات لصالح دعم مستشفيات بنها الجامعية على حساب رقم (99999) بجميع فروع البنك الأهلى المصرى وكذلك التبرع لصالح صندوق تحيا مصر.

وأشاد رئيس جامعة بنها بمبادرة أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة على التبرع ببدل الجلسات والتى تاتى في اطار حرصهم على المشاركة المجتمعية، ودعم قطاعات الجامعة الخدمية.

وأكد السعيد أننا نرحب دائما بكافة المبادرات لدعم مستشفيات بنها الجامعية، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هي حجر الأساس في تقديم خدمة صحية مناسبة للمترددين على المستشفيات الجامعية التي لا تخدم محافظة القليوبية فقط، بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)
"طب بنها" تنظم أول مشاركة مجتمعية لدعم بناء مستشفى بنها الجامعي الجديد بحضور المحافظ (صور)

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مشروع طب بنها اخبار

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها عن مبادرة "صنايعية مصر":مستعدون لتلقى كافة الافكار والمبادرات التي تخدم الطلاب (صور)

إجراء 5 عمليات قسطرة تشخيصية بمستشفي بنها الجامعي (صور)

تنفيذًا لمباردة الرئيس السيسي: بدء العمل في أول وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدي بجامعة بنها (صور)

بحضور محافظ القليوبية.. مجلس جامعة بنها يستعرض تقرير تطوير كفر فرسيس ببنها (صور)

شراكة بين جامعة بنها و"التجاري الدولي" لدعم مشروع رعاية الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية

حلم إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يتحقق.. وتشكيل مجلس إدارة جديد (صور)

رئيس جامعة بنها يتفقد المطاعم ومخازن التغذية بالمدن الجامعية (صور)

أعضاء مجلس "بنها" يتبرعون ببدل حضور الجلسات لصالح المستشفى الجامعي (صور)

القليوبية اليوم.. إصابة زوجين وطفلتهما إثر حريق لتسرب غاز بشقتهما.. وأعضاء مجلس جامعة "بنها" يتبرعون ببدل الجلسات

أخبار تهمك

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

محامي أسرة محمود البنا يكشف تفاصيل جديدة عن قضية "شهيد الشهامة"

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد Liverpool Vs Manchester United LIVE بي ان سبورت المفتوحه رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

06:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status