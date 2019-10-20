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راشفورد: ليفربول لم يقدم أي شئ يستحق عليه التعادل أمام يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:40 م
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راشفورد: ليفربول لم يقدم أي شئ يستحق عليه التعادل أمام يونايتد
راشفورد
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محمد الصو
 
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أكد البريطاني ماركوس راشفور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن فريقه لم يستحق الخروج بنقطة وحيدة أمام ليفربول، بالدوري الإنجليزي.

وتحدث راشفورد في تصريحات عقب المباراة قائلا، " كنا نستحق الفوز والثلاث نقاط، أعتقد أنهم لم يقدمو أي شئ خلال المباراة، ولم يكونوا جيدين بالشكل الكافي ليحصدوا نقطة، لكن هذه كرة القدم".

وكان راشفورد أحرز هدف التقدم لفريقه، قبل أن ينجح ليفربول في خطف هدف التعادل عبر لاعبه آدم لالانا، باللحظات الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد حقق تعادلا أمام ليفربول، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد، بالجولة التاسعة للبريميرليج.

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة على صدارة جدول الترتيب، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.
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