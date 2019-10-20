راشفورد: ليفربول لم يقدم أي شئ يستحق عليه التعادل أمام يونايتد
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:40 م
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أكد البريطاني ماركوس راشفور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن فريقه لم يستحق الخروج بنقطة وحيدة أمام ليفربول، بالدوري الإنجليزي.
وتحدث راشفورد في تصريحات عقب المباراة قائلا، " كنا نستحق الفوز والثلاث نقاط، أعتقد أنهم لم يقدمو أي شئ خلال المباراة، ولم يكونوا جيدين بالشكل الكافي ليحصدوا نقطة، لكن هذه كرة القدم".
وكان راشفورد أحرز هدف التقدم لفريقه، قبل أن ينجح ليفربول في خطف هدف التعادل عبر لاعبه آدم لالانا، باللحظات الأخيرة.
وكان مانشستر يونايتد حقق تعادلا أمام ليفربول، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد، بالجولة التاسعة للبريميرليج.
ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة على صدارة جدول الترتيب، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.
وتحدث راشفورد في تصريحات عقب المباراة قائلا، " كنا نستحق الفوز والثلاث نقاط، أعتقد أنهم لم يقدمو أي شئ خلال المباراة، ولم يكونوا جيدين بالشكل الكافي ليحصدوا نقطة، لكن هذه كرة القدم".
وكان راشفورد أحرز هدف التقدم لفريقه، قبل أن ينجح ليفربول في خطف هدف التعادل عبر لاعبه آدم لالانا، باللحظات الأخيرة.
وكان مانشستر يونايتد حقق تعادلا أمام ليفربول، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد، بالجولة التاسعة للبريميرليج.
ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة على صدارة جدول الترتيب، فيما رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.
Advertisements
- دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع فالنسيا
- لأول مرة.. 3 أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بعد السقوط أمام السيتي
- في غياب صلاح.. مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول في البريمير ليج
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد
- ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
- أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم
- أخبار ليفربول اليوم الأحد 20/10/2019: غياب صلاح عن ليفربول - تعليق ناري من كلوب عقب التعادل ضد ليفربول
- ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)
المزيد عن: مانشستر يونايتد ليفربول واليونايتد ليفربول راشفورد اليون الليفرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر