البرلمان الألماني يصنف تركيا كقوة محتلة في سوريا

كشف تقرير برلماني ألماني أن تركيا تقوم باحتلال عسكري في سوريا، حيث شنت هجومًا يستهدف القوات الكردية في شمال شرق البلاد.

وأفادت صحيفة دويتشه فيلي التركية يوم الأحد نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن التقرير الصادر عن دائرة الأبحاث في البوندستاغ الألماني يصف تركيا كقوة احتلال في سوريا.

ووضح التقرير "إن وجود القوات التركية في عفرين وعزيز والباب وجربلس ككل يفي بمعايير الاحتلال العسكري عندما يتم فحصه وفقًا للقانون الدولي".

حيث شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ ثلاث سنوات، آخرها في 9 أكتوبر، مستهدفاً وحدات حماية الشعب الكردي السوري وتم إيقافها مؤقتًا حتى يوم الثلاثاء بعد اتفاق لوقف إطلاق النار استمر خمسة أيام.

ويأتي تحليل، تم إعداده بمبادرة من حزب اليسار الألماني، في أعقاب تقرير صدر في مايو، والذي طرح أسئلة حول مشروعية عملية تركيا العسكرية 2018 في عفرين السورية التي تسيطر عليها الأكراد.

وصرح النائب عن حزب اليسار سيفيم دايدلين "إن عدم تقييم هجوم تركيا واحتلالها في سوريا باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي على الرغم من جميع تقارير الخبراء وموقف جميع الأحزاب مع مجموعة في البرلمان الألماني يعد فضيحة".

كما تهدف التقارير التي تعدها خدمات الأبحاث في البوندستاغ الألماني إلى إطلاع المشرعين على الأمور التي تتطلب خبرة في الموضوع ولا تعكس آراء البرلمان الألماني.