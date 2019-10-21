القصة الكاملة لخلاف حمو بيكا مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر

رد "الموسيقيين" على إساءة حمو بيكا

أصل الخلاف بين حمو بيكا وهاني شاكر

مطالبته بإنشاء نقابة لمطربي المهرجانات

وطالب محمد محمود، والمعروف بـ"حمو بيكا"، إنشاء نقابة لمطربى المهرجانات من أجل الحصول على حقوقهم، وعدم الهجوم عليهم، وأن يستطيعوا تقديم حفلاتهم الخاصة.

وبعد فترة اعتذر حمو بيكا لـ هانى شاكر: "أنا أسف لحضرتك.. وأقف جنبنا"

واعتذر محمد محمود، الشهير بـ"حمو بيكا" للفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، وذلك فى مداخلة لهاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية المحور، وذلك بسبب ما بدر منه بعد الخلاف الذى تفاقم، بعد إلغاء حفله الغنائى الأخير بالأسكندرية.



وأضاف بيكا، قائلاً: "توجد شخصيات مسئولة بالدولة تطلبنى بالإسم من أجل إحياء حفلاتهم، ولم أرتكب خطأ فى تقديم حفل غنائى مجانى للأيتام"، متابعاً: "لا أجد مبرراً للهجمة الشرسة التى تدار على وسائل التواصل الاجتماعى ضدى وضد أعمالى، وإزاى نقيب الموسيقيين مش معترف بيا، وبيدفعنى رسوم إقامة الحفلات الخاصة بى".



وطالب محمد محمود، والمعروف بـ"حمو بيكا"، إنشاء نقابة لمطربى المهرجانات من أجل الحصول على حقوقهم، وعدم الهجوم عليهم، وأن يستطيعوا تقديم حفلاتهم الخاصة.

أعلن المطرب الشعبي حمو بيكا استياءه من نقابة المهن الموسيقية، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ظهر حمو، في لايف من داخل نقابة المهن الموسيقية، وقال فيه :"السلام عليكم :"هنا في نقابة المهن الموسيقية التى تقوم بمنع الشباب من الغناء، وأن يصبح له جمهورا فى مصر، كل واحد فى النقابة يمارس الحب، وطالبين منى 300 ألف، 400ألف لكى أدخل النقابة.وأضاف حمو بيكا قائلا:" بيهم من غيرهم هشتغل، هتحبس هنا، وهموت هنا، دى بلدى، أنا سافرت خارج مصر ، واشتغلت والناس قامت بالترحيب بى، وأنا لدى جمهور كبير يقوم بسماعى، الناس دى عاملين نفسهم مغنيين، وعاملين نفسهم ملحنيين، لكن هما فى الأصل مش مغنيين ومش ملحنيين، أنا عايز أعرف النقابة دى مين بيمثلها، لو الأستاذ هانى شاكر بيمثلها يجى يشوف النقابة، والناس اللى قاعدة، لما احنا نتشحطط، احنا شباب، انا راجل شغال معايا 20 فرد بيشتغل، الناس دى بتمنعنا، أنا عايز اعرف الناس دى بتمنعنا ليه، المرة دى أنا عملت لايف، المرة الجاية هنزل الشارع والناس كلها هتنزل معايا، وهاجى هنا هكسر فى النقابة، ومحدش هيمنعنى غير الموت،ولو على الحبس انا مش خايف من أى حاجة، وهتحبس هنا وهموت هنا، والمرة الجاية كلنا هننزل نقول مش عايزين هانى شاكر، وكل الناس اللى بتسمع مهرجانات هتنزل تقول احنا مش عايزينك،عشان احنا مش معترفين بالفن بتاعك، ولا اى واحد بيغنى طالما انتوا مش معترفين بينا، انتوا كمان مش مغنيين ولا احنا معترفين بيكم فنيا، المرة الجاية يكون فى شتيمة وقلة ادب، متشكرين للنقابة اللى بيقولوا عليها نقابة".وقامت نقابة المهن الموسيقية بالرد علي الفيديو المسيئ لحمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء، ولا بنجوم الغناء المصرين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرَّمة في قانون العقوبات.وحدث ذلك بسبب رفض النقابة اعطائه التصريح بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، للارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والألفاظ التي تخدش الحياء .واتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا الذى قام بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.بدأ الخلاف عندما قامت نقابة المهن بمنعه من أحياء حفله فى منطقة العجمى بالإسكندرية.وأضاف هانى شاكر خلال حواره فى برنامج "كل يوم"مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع عبر فضائية "on e"، أنه اكتشف أن حمو بيكا، مجدى شطا غير مدرجان فى نقابة المهن الموسيقية، ولم يحصلا على تصاريح بالغناء، وتابع: "أنهم لا علاقة لهم بالمزيكا نهائياً"، وأضاف أن بسبب ذلك كان لابد للنقابة من التدخل لمواجهة مثل هذه الأمور.قال هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن ملاحقة النقابة القانونية تجاه ما يمارساه "مجدى شطة وحمو بيكا" نظراً لعدم حصولهما على ترخيص وهما مخالفان للقانون، وشدد على أنه لن يسمح بممارسة الغناء دون إجازة النقابة، وتابع:"أقسم بالله العظيم طول ما أنا موجود والنقابة موجودة ما هسيب الكلام دة ابداً".وأضاف هانى شاكر :" أن النقابة لن تجامل أحد على مصلحة الفن والبلد مطلقاً وستظل ملتزمة بالقانون واعراف وتقاليد الغناء المصرى".وتابع:"أنا هتحاسب على ده أمام ربنا يوم القيامة على الكرسى اللى قعدت عليه أم كلثوم وعبد الوهاب وكبار المطربين".كما قال الفنان هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري إن مطربي المهرجانات لا يعملون بصورة قانونية؛ وأضاف: "دورنا حماية الشباب من التلوث السمعي".وأوضح شاكر أنه تم توجيه النقابة في الإسكندرية بتحرير محضر ضد منظمي حفل حمو بيكا قائلا: "غير مسموح إن حد يغني دون تصريح والنقابة بلغت المسؤولين في الإسكندرية وتحرك الأمن بعد البلاغ".وتابع شاكر أن دور النقابة حماية الذوق العام، قائلا: "أنا مسمعتش أغانيهم ولا أتابع موسيقى المهرجانات".