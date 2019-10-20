ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق ليفربول بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل ماركوس راشفورد هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الشوط الاول من اللقاء، قبل أن يتعادل ادم لالانا هدف التعادل في الدقيقة 82 من المباراة.





ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق مانشستر سيتي، بينما رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.





ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي :-





1- ليفربول 25 نقطة.

2- مانشستر سيتي 19 نقطة.

3- ليستر سيتي 17 نقطة.

4- تشيلسي 17 نقطة.

5- أرسنال 15 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.

8- بورنموث 12 نقطة.

9- وست هام 12 نقطة.

10- بيرنلي 12 نقطة.

11- استون فيلا 11 نقطة.

12- ولفرهامبتون 11 نقطة.

13- ايفرتون 10 نقاط.

14- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

15- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.

16- برايتون 9 نقاط.

17- ساوثهامبتون 8 نقاط.

18- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.

19- نوريتش سيتي 7 نقاط.

20- واتفورد 4 نقاط.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في التتويج باخر نسختين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ولكنه بدأ الموسم بشكل متعثر بعد الخساراتين أمام فريقي ولفرهامبتون ونوريتش سيتي.



