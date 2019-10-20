الدفاع التونسية: مقتل قيادي في تنظيم "القاعدة" بعملية أمنية





أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل قياديا في تنظيم القاعدة، وأصيب آخر خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط غرب البلاد.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، لوكالة "فرانس برس"، إن "قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية" قرب الحدود الجزائرية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أن "إرهابيا آخر أصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة حيث تنشط مجموعات متطرفة، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن هويتهما".





وجماعة عقبة بن نافع هي فرع محلي لتنظيم القاعدة.





وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلا لمجموعات متطرفة، بينها "جند الخلافة" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتواظب قوات الأمن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط فيها.





وواجهت تونس منذ ثورة 2011 هجمات إرهابية، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.





تونس



