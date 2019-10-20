التفاصيل الكاملة حول زيارة رئيس الوزراء الكويتي لمصر

بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد، اليوم الأحد، إلى مصر، حيث يبحث أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مصر، فى زيارة رسمية لمدة يومين.





استقباله

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، الذي يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.





ورافق رئيس الوزراء الكويتي وفد رسمى رفيع المستوى ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي الفاضل ونائب وزيرالخارجية خالد سليمان الجار الله ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس الوفد التجاري المرافق علي الغانم إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومجلس التعاون المصري الكويتي.





استقبال "السيسي"

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مجلس الوزراء الكويتى لبحث أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





اتفاقيات مشتركة

كما سيشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الكويتى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي، في إطار سعيهما إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، تأتي تأكيدًا لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تناميًا ملحوظًا خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما.





وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات.





وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر أن توفر هذه الزيارة فرصة للوقوف على عدد من المحطات التى ارتبطت بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والمستقبل المبشر الذي تسعى إليه قيادتا البلدين، وتعملان سويًا على أن يأتي امتدادًا لتاريخ عريق وحافل يستحق أن تعرفه الأجيال التي لم تعايش هذه المحطات المشرقة.



