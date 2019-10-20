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بالتعاون مع اليونيسيف.. 'الأعلى للإعلام' يناقش دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:48 م
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بالتعاون مع اليونيسيف.. 'الأعلى للإعلام' يناقش دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مائدة مستديرة، بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف؛ لمناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية، وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال.

يأتي ذلك بمقرالمجلس، يوم 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة 40 صحفي من الصحف القومية والحزبية والخاصة، والإعلاميين بمحطات الإذاعة، والقنوات بالهيئة الوطنية للإعلام والخاصة.
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