مران الأهلي| تدريبات قوية لحراس المرمى ومروان محسن يواصل التأهيل
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:48 م
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علي نبوي
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خاض شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وخاض ثلاثي الأهلي، تدريبات منفردة تحت اشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.
واشتملت تدريبات الحراس على بعض الفقرات المتنوعة، والتي اشتملت على تصويبات قوية وفقرة للكرات العرضية والتركيز على الارتفاء بالجانب الفني والبدني.
وفي سياق أخر واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي للتعافي من إصابته الأخيرة في “الوجه”.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة مران اللاعب و الاطمئنان على حالته والتعرف على مدى استجابته لفترة التأهيل.
وخاض مروان، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعي
وخاض ثلاثي الأهلي، تدريبات منفردة تحت اشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.
واشتملت تدريبات الحراس على بعض الفقرات المتنوعة، والتي اشتملت على تصويبات قوية وفقرة للكرات العرضية والتركيز على الارتفاء بالجانب الفني والبدني.
وفي سياق أخر واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي للتعافي من إصابته الأخيرة في “الوجه”.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة مران اللاعب و الاطمئنان على حالته والتعرف على مدى استجابته لفترة التأهيل.
وخاض مروان، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعي
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