تكثيف حملات إزالة مخلفات النخيل عقب انتهاء الموسم الحصاد في الواي الجديد



وحضر الاجتماع كلًا من: اللواء هشام لطفي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



محافظ الوادي الجديد سنحيل المتقاعيسن للتحقيقات لتطبيق الحد الادني للاجورفى 24 ساعة





شدد، محافظ الوادي الجديد علي ضرورة الانتهاء من كشوف تطبيق الحد الأدنى خلال 24 ساعة بجميع المصالح الحكومية وتحويل المتقاعسين للتحقيق.



تكيلف قطاع الصحة بعرض تقارير دورية لتحليل مياه الشرب



وكلف محافظ الوادي الجديد، مديرقطاع الصحة بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإفادة بتقرير شهري عن صلاحية مياه الشرب، وذلك بتحليل عينات مياه الشرب بالمعامل المركزية لمختلف القري والمدن للاطمئنان،والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها.



إنارة المناطق المظلمة على الطريق السريع لتفادي الحوادث



وأصدر محافظ الوادي الجديد توجيهاته بإنارة المناطق المظلمة بمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط وذلك بتركيب لمبات ليد موفرة ووضع الإرشادات المرورية ولحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث.



تخصيص أراضي لانشاء وحدة صحية لاهالي قرية المنيرة الخارجة



وتم خلال الاجتماع الموافقة علي تخصيص أراضي لإقامة خدمات للمواطنين عليها، حيث تم تخصيص مساحة 1500 متر مربع بالمجان لإنشاء وحدة صحية بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وتخصيص 400 متر مربع لإنشاء مكتبين عمل تابعين لمديرية القوي العاملة بواقع 200متر مربع بقرية الراشدة، و200 متر مربع بقرية غرب الموهوب وذلك لخدمة أبناء القرية والقري المجاورة.



كما تم تخصيص 200 متر مربع لإقامة مكتب تموين بقرية الراشدة، وتخصيص مساحة 5 فدان بكل من مركزي الداخلة والفرافرة لإقامة مدفن للقمامة بطريقة علمية صحيحة، كما تمت الموافقة علي تعديل قرار التخصيص الصادر برقم 384 لسنه 2017 لإقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة وذلك بتخصيص 20 فدان بدلا من 11 فدان.



ووجه محافظ الوادي الجديد،اليوم الأحد، اللواء محمد سالمان الزملوط، خلال اجتماع المجلس التنفيذي،بضرورة تكثيف الحملات لإزالة مخلفات النخيل بجميع القري وتحرير محاضر للمخالفين، ووضع مسافات أمنه بين المزارع والكتل السكنية لحمايتها من مخاطر الحريق في حال حدوثه، مع تعويض المواطنين بأرض بديلة في حال تداخلها مع المنطقة الأمنه.