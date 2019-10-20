إتحاد الشغل يستنكر قيام مجهولين بطمس صورة فرحات حشاد بقربة

أكد كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي حاتم بن رمضان إنهم فوجؤا صباح اليوم بعملية تشويه وطمس لصورة واسم الزعيم فرحات حشاد على واجهة مدرسة قام الاتحاد العام التونسي للشغل بتدشينها وتحمل اسم وصورة الزعيم النقابي فرحات حشاد.





وأضاف بن رمضان "إن ما أقدم عليه مجهولون من عملية طمس بالطلاء الاسود لصورة الزعيم الرمز هو نتيجة الحملة الممنهجة التي تستهدف الاتحاد وهذه الحملة قد تجاوزت تدوينات سب وشتم في الفضاء الافتراضي وخرجت الى فعل ملموس عنيف في الواقع".





وفي ذات السياق أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بيانا استنكر فيه عملية الاعتداء على مدرسة تحمل اسم وصورة حشاد، ونبه الاتحاد الجهوي في بيانه من خطر السكوت على حملة الشيطنة التي تستهدف الاتحاد وحذر من خطر تحولها إلى فوضى واحد،اث عنف. وقد تم فتح بحث في الحادثة من قبل السلط الأمنية بالجهة.