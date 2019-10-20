اتحاد الكرة يتحدى الأهلي ويعلن طاقم حكام مباراته أمام الجونة

سعيد حمزة يدير مباراة الأهلي والجونة.. تعرف علي حكام الجولة الخامسة





أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، وإستقرت اللجنة على تعيين الحكم سعيد حمزة لمباراة الأهلي والجونة، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، وسيساعد سعيد حمزة كل من :يوسف البساطي وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعا.





بينما قررت اللجنة إسناد مباراة الأنتاج الحربي وبيراميدز والمقرر إقامتها يوم الاثنين لطاقم تحكيم مكون من : محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا





وقررت اللجنة أيضاً إسناد مباراة المصري وأف سي مصر والمقرر إقامتها يوم الأثمين لطاقم مكون من : محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين، وعلى الكيكى حكما رابعا





بينما مباراة أسوان وانبي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء سوف يقودها طاقم تحكيم مكون من :محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا.





بينما مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة سيقودها طاقم تحكيم مكون من :محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع، وعلي السعيد حكما رابعا.





بينما مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري والمقرر إقامتها يوم الخميس سوف يقودها طاقم مكون من : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف، ومحمود ناصف حكما رابعا.