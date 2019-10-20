ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البحرية الليبية تعلن إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي قرب سواحل مدينة الخمس

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:20 م
Advertisements
البحرية الليبية تعلن إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي قرب سواحل مدينة الخمس
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي بالقرب من سواحل مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وقال العميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، فس تصريح أصدر اليوم، إنه "بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، صباح يوم أمس السبت، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/ طرابلس، في مهمة بحث وإنقاذ تم خلالها إنقاذ حياة 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 75 شمال شرق الخمس"، موضحا أن من بين المهاجرين 16 سيدة، وطفلين".

وتابع الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، "المهاجرون غير الشرعيين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة"، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في مركز إيواء طريق السكة بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية لهم".

وحيا الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل التابعين لوزارة الداخلية في عملية المساعدة والتعاون في إنزال وتسليم واستلام المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك جهود القائمين على ميناء طرابلس البحري وتعاونهم مع نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء ومع القوات البحرية بشكل عام.

وتعتبر ليبيا، محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير قانونية، وتعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وتتباين رؤى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، وهو الأمر، الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدينة الخمس مدينة غير شرعي سواحل الليبية البحرية الليبية البحرية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
3
x
12:30
4
انتر ميلان
سامبدوريا
0
x
15:00
0
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status