نشرة حوادث "الفجر": التحقيق في ضبط "عيادات الموت" بالجيزة.. وإحالة شاب شهر بفتاة لـ"الجنايات"



عيادات الموت".. التحقيق في واقعة ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة ضبط عدد من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان، بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث استهدفت الحملة 6 مراكز، وتبين وجود عدة مخالفات بها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، للتفاصيل



تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ"دواعش سيناء" لـ4 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " دواعش سيناء " لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.. لجلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود، وللتفاصيل



حجز إعادة محاكمة متهم بـ"تمويل الإرهاب" لـ4 نوفمبر للحكم

حجزت الدائرة الأولى ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب.. لجلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحُكم، وللتفاصيل



ننشر مرافعة الدفاع عن مُتهم بـ"تمويل الإرهاب" في إعادة إجراءات محاكمته

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة الي مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، بقضية اتهامه بتمويل الإرهاب، وللتفاصيل



إحالة شاب لتشهيره بالفتيات على " الفيس بوك" للجنايات

أمرت نيابة حلوان، بإحالة متهم لتشهيره بالفتيات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى محكمة الجنايات، وللفاصيل



بـ"ملابسها الكاملة".. التحقيق في واقعة ذبح رضيعة بالسلام

كلفت نيابة السلام مصلحة الطب الشرعي، تشريح جثة طفلة عثر عليها مذبوحة وملقاة بالشارع، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط الجناة، وللتفاصيل



"الداخلية" تواصل الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان

واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وللتفاصيل



سرقوا "توك توك" وهربوا للمنيا.. التفاصيل الكاملة لمقتل سائق بولاق الدكرور على يد شقيقين

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "باسم" في عقده الرابع من عمره وسائق توك توك على أيدى شقيقين "عمرو" 19 عامًا و" أشرف "16 عامًا بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتهمين يوم الجريمة استقلا التوك توك مع المجني عليه لتوصليهم، وما أن ابتعدوا في منطقة خالية وانهالوا عليه بطعنه بـ 8 طعنات حيث سقط جثة هامدة وتركوه وفروا هاربين، وللتفاصيل



واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة ضبط عدد من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان، بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث استهدفت الحملة 6 مراكز، وتبين وجود عدة مخالفات بها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، للتفاصيل اضغط هنا أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " دواعش سيناء " لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.. لجلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود، وللتفاصيل اضغط هنا حجزت الدائرة الأولى ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب.. لجلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحُكم، وللتفاصيل اضغط هنا استمعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة الي مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، بقضية اتهامه بتمويل الإرهاب، وللتفاصيل اضغط هنا أمرت نيابة حلوان، بإحالة متهم لتشهيره بالفتيات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى محكمة الجنايات، وللفاصيل اضغط هنا كلفت نيابة السلام مصلحة الطب الشرعي، تشريح جثة طفلة عثر عليها مذبوحة وملقاة بالشارع، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط الجناة، وللتفاصيل اضغط هنا واصلت وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وللتفاصيل اضغط هنا كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "باسم" في عقده الرابع من عمره وسائق توك توك على أيدى شقيقين "عمرو" 19 عامًا و" أشرف "16 عامًا بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتهمين يوم الجريمة استقلا التوك توك مع المجني عليه لتوصليهم، وما أن ابتعدوا في منطقة خالية وانهالوا عليه بطعنه بـ 8 طعنات حيث سقط جثة هامدة وتركوه وفروا هاربين، وللتفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.