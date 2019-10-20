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حضري بيتزا البرجر لأطفالك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:41 م
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حضري بيتزا البرجر لأطفالك
بيتزا البرجر
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مقادير بيتزا البرجر لأطفالك
- لحم مفروم : نصف كيلو
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)
- الكاتشاب : نصف كوب
- الماسترد : ربع كوب
- جبن الشيدر : كوب (مبشور)
- خس : 2 كوب (مقطع)
- الشبت : نصف كوب
- المايونيز : نصف كوب
- البصل : ربع كوب (مقطع)

طريقة تحضير بيتزا البرجر لأطفالك
حمي الفرن على درجة حرارة 425.
في مقلاة كبيرة، سخني الزيت واطهي اللحم حتى يتغير لونه إلى البني.
في وعاء، اخلطي كل من الكاتشب والماسترد، ثم افرديهم على عجين البيتزا.
أضيفي اللحم على البيتزا، وأدخليها الفرن لمدة 5 دقائق.
أخرجي البيتزا من الفرن وانثري الجبن الشيدر، ثم أدخليها مرة أخرى واتركيها حتى يذوب الجبن.
أخرجي البيتزا من الفرن، وضعي المايونيز وزينيها بالخس والشبث.
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