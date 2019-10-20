إقالة زيدان من ريال مدريد.. ما الحقيقة؟
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:51 م
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حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن تدريب النادي.
وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد سيمنح زيدان فرصة أخيرة أمام جالطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا إذا خسر الفريق أو تعادل فسيتم إقالته.
وأشارت التقارير إلى أن رغبة إدارة نادي ريال مدريد في إقالة زيدان جاءت بسبب سوء النتائج والأداء الذي يقدمهم الفريق في الفترة الأخيرة مما تسبب في غضب الجماهير.
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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