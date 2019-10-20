حبس مسجل خطر لاتجاره في الأسلحة النارية بعين شمس





وأضافت التحقيقات أنه بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.



أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس مسجل خطر لحيازته 2 فرد خرطوش، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث للوقوف على النشاط الإجرامي للمتهم.وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "مشاجرة"، حال تواجده بمسكنه وبحوزته 2 فرد خرطوش، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة.