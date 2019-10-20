حبس مسجل خطر لاتجاره في الأسلحة النارية بعين شمس
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس مسجل خطر لحيازته 2 فرد خرطوش، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث للوقوف على النشاط الإجرامي للمتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "مشاجرة"، حال تواجده بمسكنه وبحوزته 2 فرد خرطوش، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة.
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "مشاجرة"، حال تواجده بمسكنه وبحوزته 2 فرد خرطوش، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة.
وأضافت التحقيقات أنه بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.
Advertisements
- ضبط 6 قطع سلاح ناري و9 طرب حشيش في حملات بـ3 محافظات
- ضبط شخصين وبحوزتهما 80 طربة حشيش و500 قرص كبتاجون مخدر بالجيزة
- سقوط واحد من أخطر تجار الأسلحة النارية في الجيزة
- سقوط أمين مخزن وبحوزته قطعتي سلاح ناري و521 طلقة بالمنيا
- "مكافحة المخدرات" تضبط "عصابة الكيف" وبحوزتها أسلحة نارية وذخائر
- " طبنجة وحشيش".. حبس مسجل لإتجاره بالمخدرات بباب الشعرية
- حبس مسجل 15 يوما لحيازته على حشيش بباب الشعرية
- ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وذخائر بعين شمس
المزيد عن: مسجل خطر اخبار الحوادث اتجار في الاسلحةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر