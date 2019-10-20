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بعد تألقها في حفل زفاف شقيقتها.. ملك قورة الأكثر بحثًا في السعودية(فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:34 م
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بعد تألقها في حفل زفاف شقيقتها.. ملك قورة الأكثر بحثًا في السعودية(فيديو)
ملك قورة
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لمياء علي
 
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احتفلت الممثلة الشابة ملك قورة بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة مساء أمس السبت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وتألقت ملك قورة، في الحفل وخطفت الأنظار بجمال إطلالاتها، وأشعلت الأجواء بوصلة رقص على نغمات أغنية السود عيونه للنجم مصطفى قمر.

وعلى إثر ذلك، تصدر اسم ملك قورة قوائم التريند في محركات جوجل ضمن الأسماء الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية.

وحضر حفل الزفاف نخبة من كبار أهل الفن والثقافة والسياسة ومنهم: الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حسام بدراوي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي خيري رمضان.

وحضر من الفنانين: عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني وليلى علوي، أشرف زكي وروجينا، ولقاء سويدان، ومحمد محسن وهبة مجدي، وسمير الإسكندراني، ورجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال ياسر سليم، وغيرهم.

يذكر أن ملك قورة كانت قد شاركت في قصة مين طفا النور من مسلسل نصيبي وقسمتك بالجزء الثالث منه، من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكرى.

القصة من بطولة نخبة من النجوم ومنهم: ملك قورة وسهر الصايغ وكريم قاسم وباقة أخرى من كبار النجوم.

وتدور الأحداث حول شخصيه تدعي "نور" والتي تجسدها ملك قورة وهي بنت رجل اعمال ومن عائله غنيه.

كمايجسد كريم قاسم شخصية شاب يدعى "ربيع" يعمل كومبارس ويحاول تحقيق حلمه لكي يصبح ممثل مشور.

جدير بالذكر أن مريم قورة شقيقة ملك كانت قد شاركت في تجربة سينمائية واحدة في فيلم غاوي حب.
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