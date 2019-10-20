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النيابة تطالب بتطبيق العقوبة الرادعة لمُتهم بـ"تمويل الإرهاب"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:27 م
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النيابة تطالب بتطبيق العقوبة الرادعة لمُتهم بـتمويل الإرهاب
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مـروة هيـكل
 
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نظرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب.

في بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم والدفاع الحاضر عنه بمحضر الجلسة.

واستمعت إلى تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر إحالة المتهم للمحاكمة والذي طالب من خلاله بتوقيع مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات على المتهم. 

فيما قامت المحكمة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه والواردة بأمر الاحالة فأنكرها تماما قائلًا: "محصلش".

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
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