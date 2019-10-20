خطأ طبي فادح علاج محمود الخطيب

تسبب خطأ طبي في تأخر علاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واستمرار معاناته الشديدة آلام الظهر التي تحرمه من ممارسة عمله بشكل طبيعي.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "ملعب أون" أن محمود الخطيب خضع لعملية جراحية خاطئة في الظهر عن طريق أحد الأطباء الذي قام بالفتح ثم أغلق الجرح دون إجراء جراحة ويبدو أنه لم يستطع اكتشاف الحالة بشكل صحيح.

وأوضح شوبير أن محمود الخطيب عرف بالتفاصيل عندما سافر للخارج وتأكد أن الطبيب لم يجر عملية جراحية على ظهره.

وأجرى محمود الخطيب 3 عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر وأصبح مطالبًا في الوقت الحالي بعدم مغادرة السرير لمدة 10 أيام في ظل الحقن التي أخذها بالظهر يوم الخميس الماضي ببمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر وهى المرة الثانية التى يخضع فيها بيبو لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.



