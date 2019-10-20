"التضامن": إطلاق مبادرة "حياة جديدة" لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل في المطاعم (صور)

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الأحد، فاعليات توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديده لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع، وذلك بمقر الوزارة.





ووقع عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الإجتماعى للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثانى محمد على حسن العضو المنتدب الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا)، ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل بإحدى فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.





وشهد توقيع البروتوكول عدد واسع من الشباب الصم وضعاف السمع وأسرهم وعدد من مسئولى العمل الإجتماعى.





وتأتي قضية الاعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجى فى التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص ومن خلال مبدأ حقوقى، مضيفة تقدم خدماتها فى مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات.