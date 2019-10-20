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بحجة توصيلهم.. تجديد حبس عصابة سرقة قائدي "التوكتوك" بالجيزة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:05 م
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بحجة توصيلهم.. تجديد حبس عصابة سرقة قائدي التوكتوك بالجيزة
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين، شكلوا عصابة لسرقة قائدي التوك توك بالإكراه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، تخصص في سرقة مركبات التوك التوك من قائديها بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن العاطلين كانوا يستدرجون قائدي مركبات التوك توك بحجه توصليهم، ويقوموا بمغافلتهم وسرقتهم بالإكراه.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 5 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة قائدي التوك توك بالإكراه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 جرائم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط 5 عاطلين، في تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه من قائديها، حيث يستدرجونهم بحجة توصيلهم، ثم يسرقونهم بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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