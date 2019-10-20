عمدة "باڤوس": مصر مركز إشعاع علمي وحضاري في المنطقة (صور)



ورحب الدكتور الكردى بالتعاون بين الجانبين، واتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا التعاون، لفتح أفاق تعاون لابتعاث طلاب الجامعة المتميزين لدول الاتحاد الأوروبى، والتعاون المشترك فى البرامج الحديثة والمتطورة التى تخدم كلا الجانبين.



وأكد عمدة قبرص على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين محافظة الإسكندرية ومدينة بافوس، مشيرًا إلى فكرة معهد الإبتكارات التكنولوجية فى بافوس ورغبة مدينته فى التعاون مع مصر باعتبارها مركز إشعاع علمى وحضارى فى المنطقة، وتشهد طفرة الآن على جميع الأصعدة، موضحًا إمكانية استثمار الأفكار الإبداعية لدى الطلاب المتميزين فيها وتحويلها إلى مشروعات تجلب مزيد من الاستثمارات.



حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، فيدون فيدونوس، عمدة مدينة (باڤوس) القبرصية، حيث قام الجانبان ببحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية من خلال معهد الإبتكارات التكنولوجية الذى تقوم مدينة بافوس بانشاؤه، ويسمح بتقديم منح لدراسة الماجستير للطلاب المتفوقين من جامعة الإسكندرية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المياه، وسلامة الغذاء، والابداع والإبتكار.