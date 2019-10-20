عمدة "باڤوس": مصر مركز إشعاع علمي وحضاري في المنطقة (صور)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:55 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، فيدون فيدونوس، عمدة مدينة (باڤوس) القبرصية، حيث قام الجانبان ببحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية من خلال معهد الإبتكارات التكنولوجية الذى تقوم مدينة بافوس بانشاؤه، ويسمح بتقديم منح لدراسة الماجستير للطلاب المتفوقين من جامعة الإسكندرية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المياه، وسلامة الغذاء، والابداع والإبتكار.
ورحب الدكتور الكردى بالتعاون بين الجانبين، واتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا التعاون، لفتح أفاق تعاون لابتعاث طلاب الجامعة المتميزين لدول الاتحاد الأوروبى، والتعاون المشترك فى البرامج الحديثة والمتطورة التى تخدم كلا الجانبين.
وأكد عمدة قبرص على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين محافظة الإسكندرية ومدينة بافوس، مشيرًا إلى فكرة معهد الإبتكارات التكنولوجية فى بافوس ورغبة مدينته فى التعاون مع مصر باعتبارها مركز إشعاع علمى وحضارى فى المنطقة، وتشهد طفرة الآن على جميع الأصعدة، موضحًا إمكانية استثمار الأفكار الإبداعية لدى الطلاب المتميزين فيها وتحويلها إلى مشروعات تجلب مزيد من الاستثمارات.
حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
Advertisements
- محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رئيس مدينة باڤوس القبرصية (صور)
- محافظ الإسكندرية: توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة باڤوس تأكيدا على عمق العلاقات (صور)
- "المانسترلي": توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وباڤوس القبرصية يدعم السياحة
- غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تبحث معمدة بافوس القبرصية
- من بينها خط طيران مباشر.. "قنصوة" يوقع المرحلة الثانية من اتفاقية التوأمة مع مدينة"بافوس" القبرصية
- مع بدء موسم السياحة.. رئيس ميناء الإسكندرية يتقدم العاملين لتزيين محطة الركاب البحرية
- شاهد.. "الإسكندرية" تستقبل أول باخرة سياحية من قبرص عقب توقف لمدة 10 سنوات
- بعد استقبال أول باخرة سياحية.. محافظ الإسكندرية: تفعيل خط طيران مباشر مع قبرص خلال 6 أشهر (صور)
- شاهد.. محافظ الإسكندرية يصطحب عمدة "بافوس" القبرصية إلى أقدم حلواني يوناني
- ركوب خيل وزيارة المنتزه.. عمدة باڤوس القبرصية يبدأ أول برنامجه السياحي (صور)
المزيد عن: عمدة بافوس القبرصية سفينة سياحية تزور الإسكندرية زيارة عمدة بافوس للاسكندرية التعاون بين مصر وقبرصتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر