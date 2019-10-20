فرج عامر: حضور السيسي اختبارات الكلية الحربية طمأن الطلاب وأسرهم
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:53 م
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إسلام شعراوي
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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية اليوم وحضوره لكشف الهيئة للمتقدمين للكلية الحربية والمعاهد العسكرية طمأن جميع الطلاب المتقدين للالحاق بقواتنا المسلحة الباسلة واسرهم بان معيار الكفاءة واجتياز اختبارات الالحقاق بالكلية الحربية هو المعيار والفيصل فى القبول بها وأنه لا توجد واسطة او محسوبية للالتحاق بالكلية الحربية.
وأضاف عامر، أن الرئيس السيسى يضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين بالدولة بانه يتابع جميع القضايا التى تهم مصر وشعبها، مُوجها التحية للرئيس على هذه المبادرة التى لقيت ارتباحًا كبيرًا لدى الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية.
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية، صباح الأحد، وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف عامر، أن الرئيس السيسى يضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين بالدولة بانه يتابع جميع القضايا التى تهم مصر وشعبها، مُوجها التحية للرئيس على هذه المبادرة التى لقيت ارتباحًا كبيرًا لدى الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية.
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية، صباح الأحد، وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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