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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 بالبنوك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 بالبنوك
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اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-10-2019 


استقرات  اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019  في البنوك  مقابل  الجنية المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر  .


يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019  في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.


وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.


وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.



أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة


 

اليوم

البنك

سعر البيع

سعر الشراء

20/10/2019

الاهلي الكويتي

53.76

52.68

بنك بلوم

53.76

53.39

مصرف ابوظبي

53.82

53.01

المصري الخليجي

53.82

53.10

العربي الافريقي الدولي

54.22

53.29

 

 

 

 

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 بالبنوك


البنوك التي سجلت اعلي سعر للشراء الدينار الكويتي


 

اليوم

البنك

سعر الشراء

20/10/2019

بنك مصر

53.39

بنك بلوم

53.39

بنك الاهلي المصري

53.13

العربي الافريقي الدولي

53.29

 

 

 

 

البنوك  التي سجلت اقل سعر للبيع الدينار الكويتي

 

اليوم

البنك

سعر البيع

20/10/2019

بنك الاهلي المصري

53.73

بنك مصر

53.75

بنك بلوم

53.76

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