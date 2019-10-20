



اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-10-2019





استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر .





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.





وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.





وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.









أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة





اليوم البنك سعر البيع سعر الشراء 20/10/2019 الاهلي الكويتي 53.76 52.68 بنك بلوم 53.76 53.39 مصرف ابوظبي 53.82 53.01 المصري الخليجي 53.82 53.10 العربي الافريقي الدولي 54.22 53.29 سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 بالبنوك





البنوك التي سجلت اعلي سعر للشراء الدينار الكويتي



