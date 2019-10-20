عاجل.. إصابة ١١ شخصا في تصادم بطريق السويس - الإسماعيلية

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أصيب ١١ شخصا في حادث تصادم ميكروباص بطريق السويس - الإسماعيلية، منذ قليل، أمام المنطقة الصناعية بالسويس، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس.



تلقيت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل واسفر ذلك عن وقع إصابات واغلبهم من السيدات أثناء عودتهم من سوق الأحد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة.



