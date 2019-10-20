ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة ١١ شخصا في تصادم بطريق السويس - الإسماعيلية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
Advertisements
عاجل.. إصابة ١١ شخصا في تصادم بطريق السويس - الإسماعيلية
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements

أصيب ١١ شخصا في حادث تصادم ميكروباص بطريق السويس - الإسماعيلية، منذ قليل، أمام المنطقة الصناعية بالسويس، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس.

تلقيت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل واسفر ذلك عن وقع إصابات واغلبهم من السيدات أثناء عودتهم من سوق الأحد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حادث السويس اليوم السويس اخبار السويس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status