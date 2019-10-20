موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد عندما يستضيف ملعب الأولد ترافورد المباراة النارية التي ستجمع المدرب كلوب ضد سولسكير، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد

يواجه ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.









القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بتعليق الجزائري حفيظ دراجي حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، التابعة لمجموعة قنوات beIN SPORTS الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي .









ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد يشعل القمة

ويدخل ليفربول ومانشستر يونايتد المباراة بهدف تحقيق نقاط المباراة الثلاث، وذلك بعدما تمكن فريق ليفربول من تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط .