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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وذخائر بعين شمس

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وذخائر بعين شمس
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "مشاجرة"، حال تواجده بمسكنه وبحوزته 2 فرد خرطوش، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية.
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