رئيس "الدستورية": على الشعب أن يعي أنه يعيش في دولة بها سيادة قانون (فيديو)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
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رقية جمال
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قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا يمثل عمر المحكمة الدستورية، وعمر القضاء الدستوري في مصر، وتأثير القضاء الدستوري المصري على حقوق وحريات الأفراد، مشددًا على أن الحقوق والحريات العامة محور اهتمام المحكمة
وأضاف "مرعي"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري المصري هو الذي مضمون وإطار الحق الذي نص عليه الدستور، وينقل النصوص الدستورية من الناحية النظرية لتصبح واقعًا عمليًا يراه المواطنين، مؤكدًا أن قواعد الحق والعدل مطبقة في مصر، والسلطة السياسية في مصر تطبق الحقوق والحريات، والمحكمة الدستورية تشير إليها فقط، مشيرًا إلى أنه على الشعب المصري أن يعي أنه يعيش في دولة بها سيادة قانون.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية لها ترتيب متقدم على مستوى المحاكم الدستورية على مستوى العالم، نتيجة ما بذلوه رجال وقضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، وما سطروه من احكام تحقق كافة الضمانات للحقوق والحريات، مشددًا على أن هذا الجهد توج اليوم بتنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي للدستورية العليا، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل.
وأضاف "مرعي"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري المصري هو الذي مضمون وإطار الحق الذي نص عليه الدستور، وينقل النصوص الدستورية من الناحية النظرية لتصبح واقعًا عمليًا يراه المواطنين، مؤكدًا أن قواعد الحق والعدل مطبقة في مصر، والسلطة السياسية في مصر تطبق الحقوق والحريات، والمحكمة الدستورية تشير إليها فقط، مشيرًا إلى أنه على الشعب المصري أن يعي أنه يعيش في دولة بها سيادة قانون.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية لها ترتيب متقدم على مستوى المحاكم الدستورية على مستوى العالم، نتيجة ما بذلوه رجال وقضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، وما سطروه من احكام تحقق كافة الضمانات للحقوق والحريات، مشددًا على أن هذا الجهد توج اليوم بتنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي للدستورية العليا، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل.
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