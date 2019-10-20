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خلال 24 ساعة.. ضبط 5961 مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
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خلال 24 ساعة.. ضبط 5961 مخالفة مرورية متنوعة
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هبه عبد الحفيظ
 
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5961) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1947) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(266) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(11) دراجة نارية مخالفة.
(46) مخالفة "موقف عشوائى".
(39) مخالفة شروط الترخيص.
(22) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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