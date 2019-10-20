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قطاع المتاحف: المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. وسيشهد افتتاحه عدد كبير من الرؤساء (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
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قطاع المتاحف: المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. وسيشهد افتتاحه عدد كبير من الرؤساء (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، إن افتتاح المتحف الكبير سيكون حدث عالمي، وسيحضره عدد كبير من رؤساء العالم، وسيكون بمثابة هدية مصر للعالم، حيث سيكون المتحف عبارة عن مؤسسة متحفية من أضخم المؤسسات المتحفية على مستوى العالم.

وأوضح "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المتحف الكبير سيكون مؤسسة للترفية فيمكن للأسرة المصرية قضاء يوما به، وسيكون أيضا مؤسسة للتسويق حيث يمكن شراء االأشياء المتعلقة بالتاريخ، فضلا عن كونه مؤسسة خدمية، وتعليمية.

وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف الكبير سيكون مصدر لفخر كل المصريين، حيث لن يقتصر دور المتحف على عرض القطع الأثرية وحفظها، بل سيكون مؤسسة متنوعة تخدم كل الأغراض.
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