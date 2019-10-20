قطاع المتاحف: المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. وسيشهد افتتاحه عدد كبير من الرؤساء (فيديو)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، إن افتتاح المتحف الكبير سيكون حدث عالمي، وسيحضره عدد كبير من رؤساء العالم، وسيكون بمثابة هدية مصر للعالم، حيث سيكون المتحف عبارة عن مؤسسة متحفية من أضخم المؤسسات المتحفية على مستوى العالم.
وأوضح "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المتحف الكبير سيكون مؤسسة للترفية فيمكن للأسرة المصرية قضاء يوما به، وسيكون أيضا مؤسسة للتسويق حيث يمكن شراء االأشياء المتعلقة بالتاريخ، فضلا عن كونه مؤسسة خدمية، وتعليمية.
وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف الكبير سيكون مصدر لفخر كل المصريين، حيث لن يقتصر دور المتحف على عرض القطع الأثرية وحفظها، بل سيكون مؤسسة متنوعة تخدم كل الأغراض.
وأوضح "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المتحف الكبير سيكون مؤسسة للترفية فيمكن للأسرة المصرية قضاء يوما به، وسيكون أيضا مؤسسة للتسويق حيث يمكن شراء االأشياء المتعلقة بالتاريخ، فضلا عن كونه مؤسسة خدمية، وتعليمية.
وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف الكبير سيكون مصدر لفخر كل المصريين، حيث لن يقتصر دور المتحف على عرض القطع الأثرية وحفظها، بل سيكون مؤسسة متنوعة تخدم كل الأغراض.
Advertisements
- "أبو الخير": مساحة العرض في المتحف المصري الكبير تبلغ 139 ألف متر
- طارق توفيق: تكلفة المتحف المصري الكبير تصل لـ 1.1 مليار دولار
- محاضرة لوزير الأثار عن الاكتشافات الجديدة والمتحف الكبير في جامعة هومبولدت الألمانية
- عيسى زيدان: المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. وسيكون أكبر حدث في القرن الـ21
- عمرو أديب لـ الدولة: "مش كفاية متاحف كده"
- المتحف الكبير: أكثر من 7 آلاف فني ومهندس شاركوا في تشييد المشروع (فيديو)
- زاهي حواس: المتحف المصري الجديد من أهم إنجازات الرئيس السيسي
- معاون وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020 (فيديو)
- رئيس قطاع المتاحف يتفقد المتحف القبطي ويستمع لمشكلات العاملين