صباحك زمان| ابدأ يومك على أنغام "وحياة عينيك" بصوت شادية





وجاءت الأغنية من خلال فيلم الزوجة ١٣ والتي شاركت شادية بطولته مع الفنان الراحل رشدي أباظة، وهو فيلم من إخراج فطين عبدالوهاب، تأليف أبو السعود الأبياري وعلي الرزقاني.



قصة فيلم "الزوجة ١٣"



تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، وتتمثل شخصيات أبطاله في مراد الذي جسد دوره الفنان الراحل رشدي أباظة، مراد يشغل منصب مدير شركة غزل، شخص مولع بالنساء، وله 12 زيجة سابقة، وفي يوم يتعرف على عايدة والتي جسدت شخصيتها الفنانة الراحلة شادية ، يقع في حبها ويتزوج منها ، ولكنه لم يصارحها بماضيه وال ١٢ زيجة السابقين، ولكن تأتي إحداهن والتي قامت بدورها الفنانة شويكار تبلغها بحقيقة مراد وتخبرها بجميع نزواته، تدبر عايدة خطة للانتقام من مراد بأفعال غريبة ويقعوا في كثير من الخلافات ، تنجح عايدة في خطتها حتى يشعر مراد بالذنب والندم على الأخطاء التي ارتكبها في حياته لتأتي وهاية الفيلم بمحاولة مراد الانتحار، ولكن تأتي عايدة لتتقد كل ذلك.



أغاني فيلم الزوجة ١٣



جاء خلال الفيلم ٣ أغنيات، غنت الفنانة شادية منهم ٢.



"على عش الحب" من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان منير مراد.



"زينة" من ألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، غناء حورية حسن.



"وحياة عينيك" كلمات مرسي جميل عزيز ، وألحان كمال الطويل.



وتأتي كلماتها كالتالي:



و حياة عينيك و فداها عينيا .. انا بحبك قد عينيا

لا قد روحي .. لا لا شويه .. طب قد عمري .. بردو شوية

حيرتنى .. توهتنى .. غلبتنى و ياك كده ليه .. نستنى كنت هقولك ايه آه

و حياه عينيك و فداها عينيه .. انا بحبك قد عينيا

و لا حد قبلك .. فات على قلبى .. و لا حد بعدك يملا عينيه يا عنيه

كنت بخاف من حبك من ظلمك لحبايبك .. لكن غصبن عنى قلبى عملها و حبك

ما اقدرش ما احبكش و حياتك ما اقدرش

فى ايديك قوه تهد جبال .. فى ايديك قوه

و عليك صبر وطولة بال .. و عينيك حلوه

ما اقدرش ما احبكش و حياتك ما اقدرش

عايز تخاصمنى خاصمنى .. بس اوعه تبعد عنى

عايز تصالحنى تعالى .. قبل الشوق ما يجننى

عارفه انك طيب .. هتجينى قريب .. و لا هتندهلى و اقولك طيب .. يا عنيه







هناك كثير من الألحان تتناسب مع أجواء الصباح المليئة بالنشاط والحيوية، وأغلب تلك الألحان تأتي من الماضي لذلك صباحك بطعم زمان له مذاق خاص.من أجمل الأصوات التي تبدأ بها يومك ، صوت معبودة الجماهير الفنانة الراحلة شادية، على أنغام واحدة من أشهر أغنياتها ،أغنية "وحياة عينيك".غنت الفنانة شادية أغتية وحياة عينيك، من كلمات مرسي جميل عزيز ، وألحان كمال الطويل.