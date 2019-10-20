خلال 24 ساعة الأخيرة.. حجز 45 توك توك غير مرخص بالجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.



وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 133 حملة مطالع ونازل مواقف عشوائية، ضبط 8 دراجات بدون لوحات معدنية، 7 سياره بدون لوحات معدنية، 11 الصلاحيه الفنية، 23 عدم استخدام حزام الأمان، 16 حملة البيئة، 45 حجز توك توك، 85 التصالح الفوري، 2 السرفيس، 18 ملصقات ومتعلقات، 17 زجاج فامية، 85 تجاوز السرعه رادار، وبلغ الإجمالي 450 مخالفة مرورية.



وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 22 حملة مطالع ونازل مواقف عشوائية، ضبط 4 دراجه بدون لوحات معدنية، 2 سياره بدون لوحات معدنية، 30 الصلاحيه الفنية، 31 عدم استخدام حزام الأمان، 3 حجز توك توك، 57 التصالح الفوري، 4 السرفيس، 30 ملصقات ومتعلقات، 16 زجاج فامية، وبلغ الإجمالي 199 مخالفة مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.