من داخل الطائرة.. نجوم مسرح مصر يتجهون إلى الرياض

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره من داخل طائره وظهر في الصوره الفنان أشرف عبد الباقى و مصطفي خاطر وحمدي المراغني.

وأرفق تعليقا علي الصورة قائلا: "الى فعاليات موسم الرياض بإذن الله ... فى انتظاركم من ٢٤ الى ٢٧ اكتوبر."





ويشارك نجوم مسرح مصر في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية.





ويشارك "أشرف عبد الباقي"، في الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الحالي، برفقة نجوم فرقته "مسرح مصر"، والتي تعد أول زيارة للمملكة السعوديه بعد العديد من النجاحات الكبرى في مصر، والعديد من الدول العربية على مدار السبع سنوات الماضية.





ويقدم أشرف عبد الباقي، في ذات الموسم "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي" برفقة فرقته الجديدة، وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 نوفبمر المقبل، وذلك بعد نجاح كبير حققته المسرحية بمصر، والتي شاركت في شهر يوليو الماضي بموسم جدة، وحققت حينها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضها.





وقد شهد الافتتاح الرسمي لـ "موسم الرياض" عبر مسيرة في منطقة الرياض بوليفارد الملقَّبة بـ"عروس الموسم" حضورًا تجاوز الطاقة الاستيعابية لمنطقة البوليفارد حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف للاستمتاع بالمسيرة والفعاليات العالمية المبهرة التي نالت إعجاب الجميع.





بدوره كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "تركي آل الشيخ" عن وصول عدد زوار منطقة ‫بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض يوم أمس إلى نصف مليون زائر، عارضًا عبر حسابه بتويتر فيديوهات حية من المنطقة تظهر توافد أعداد كبيرة من الزوار للفعاليات.





جدير بالذكر أن الفنان" أوس أوس" يستعد لمسلسله الجديد "روحين في زكيبة" والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.





وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.





يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "هوجان" تم عرضه في رمضان الماضي بمشاركة الفنان محمد إمام.