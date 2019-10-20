ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة إنترميلان وساسولو

نجح فريق يوفنتوس في مواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، وذلك بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره بولونيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن إطار الجولة الثامنة من البطولة.









وافتتح يوفنتوس أهداف المباراة عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، قبل أن يدرك دانيلو لارانجييرا في الدقيقة السادسة والعشرين من زمن اللقاء.









وخطف ميراليم بيانيتش هدف الفوز للسيدة العجوز في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، ليؤكد اليوفي إصراره على استمرار حملة الدفاع عن لقبهم، في إنتظار مباراة إنتر ضد ساسولو اليوم.









وشهدت الجولة أيضًا تمسك فريق نابولي بالصراع على اللقب، بعد فوزه على هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، بهدفي ميليك في الدقائق 37، و67 من عمر المباراة، كما سقط أتالانتا في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، بأهداف لويس مورييل "هدفين"، واليخاندرو جوميز في الدقائق 23، و28، و37 من زمن المباراة، قبل أن يدرك لاتسيو التعادل بأهداف إيموبيلي "هدفين"، وخواكين كوريا في الدقائق 69، و70، و93.





مباراة إنتر ضد ساسولو

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ضد ساسولو، في تمام الثانية عشر والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، لذلك نعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" قبل إنطلاق مواجهة الإنتر وساسولو.





جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

1- يوفنتوس 22 نقطة.

2- إنتر ميلان 18 نقطة.

3- أتالانتا 17 نقطة.

4- نابولي 16 نقطة.

5- روما 12 نقطة.

6- لاتسيو 12 نقطة.

7- كالياري 11 نقطة.

8- فيورنتينا 11 نقطة.

9- تورينو 10 نقاط.

10- بارما 9 نقاط.

11- ميلان 9 نقاط.

12- بولونيا 9 نقاط.

13- هيلاس فيرونا 9 نقاط.

14- أودينيزي 7 نقاط.

15- ساسولو 6 نقاط.

16- بريشيا 6 نقاط.

17- سبال 6 نقاط.

18- ليتشي 6 نقاط.

19- جنوى 5 نقاط.

20- سامبدوريا 3 نقاط.



