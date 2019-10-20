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أحمد أمين يقدم أغنية مبادرة "جيل بكرة يكبر بصحة" (فيديو وصور)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
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أحمد أمين يقدم أغنية مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة (فيديو وصور)
أحمد أمين
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أحمد رمضان متولي
 
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أطلقت حملة "جيل بكرة يكبر بصحة" التى أطلقتها مبادرة "100 مليون صحة"، أغنية للفنان أحمد أمين، للتوعية بالنظام الغذائي السليم للأطفال.

 

قدّم "أمين" الأغنية بمشاركة عدد كبير من الأطفال، كشف من خلالها مدى أهمية الغذاء الصحي السليم، وممارسة الرياضة بانتظام، والتأثير الإيجابي الواضح لذلك على الجسم.

 

اختيار "أمين" لتقديم الأغنية كان الأنسب والأفضل، لا سيما وأنه معروف عنه دعواته المستمرة للعادات الصحية والقيم العائلية السليمة، واستخدامه لأسلوب بسيط وسهل محبب لدى الكبار والصغار. وبالفعل كانت الاستجابة سريعة للغاية من الجمهور بمجرد طرح الأغنية، إذ لقيت تفاعلا كبيرًا للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

مبادرة "جيل بكرة يكبر بصحة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصحة من خلال إطلاق المبادرات الصحية للكشف والعلاج بالمجان، وكذلك إطلاق منظومة التأمين الصحي للجميع.

أحمد أمين يقدم أغنية مبادرة "جيل بكرة يكبر بصحة" (فيديو وصور)
أحمد أمين يقدم أغنية مبادرة "جيل بكرة يكبر بصحة" (فيديو وصور)
أحمد أمين يقدم أغنية مبادرة "جيل بكرة يكبر بصحة" (فيديو وصور)
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