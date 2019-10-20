عرض خيالي من ريال مدريد لضم الصفقة التاريخية
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
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علي نبوي
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يجهز نادي ريال مدريد عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.
وكشفت صحيفة "الدايلي إكسبريس" البريطانية عن أن ريال مدريد يضع ستيرلينج على رأس أولوياته للتعاقد معه ودعم صفوفه.
وأضافت الصحيفة أن الريال يجهز عرضًا بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه استرليني لإقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب وانتقاله للنادي الملكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يسعى لتدعيم صفوف الفريق بناءً على رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.
وكشفت صحيفة "الدايلي إكسبريس" البريطانية عن أن ريال مدريد يضع ستيرلينج على رأس أولوياته للتعاقد معه ودعم صفوفه.
وأضافت الصحيفة أن الريال يجهز عرضًا بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه استرليني لإقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب وانتقاله للنادي الملكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يسعى لتدعيم صفوف الفريق بناءً على رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.
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