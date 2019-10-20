القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن المواطنين بسوهاج

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم ثان سوهاج عن بلاغ من بديع ع ب ف 42 عامًا ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج باكتشافه سرقة عدد2 شاشة تليفزيون كبيرة الحجم 43 بوصة من داخل مسكنه دائرة القسم ولم يتهم احد بالتسبب في ذلك.



تم تشكيل فريق بحث أسفر إلى أن وراء ارتكاب الوقعة تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع " سرقات المساكن عن طريق كسر الباب " ضم كلًا من كريم م ص ح 21 عامًا عاطل والسابق اتهامه في " 10 " قضايا ما بين سرقة مسكن خطف شيء سرقات متنوعة واحمد ك ص خ سن 24 عامًا عاطل وحمدى ا ن ا 39 عامًا سائق والجميع مقيمين دائرة مركز أخميم.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة حيث أسفر احدها عن ضبط المتهمين والسيارة والميكروباص بيضاء اللون المستخدمة في ارتكاب الواقعة قيادة المتهم الأول وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن عن طريق كسر الباب يتزعمه المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني والثالث وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين والتحفظ عليها وبعرضها على المجني علية تعرف عليها واقر بأنها خاصته وهى ذات المسروقات المستولى عليها من مسكنه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد وجه بحملة من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي ووكيل وزارة التموين بسوهاج أسفرت عن ضبط 54 قضية تموينية.



وتـــم ضبــــط " 7" قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5" قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"3 " قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 10" قضية عدم الأعلان عن الأسعار و" 9" قضية عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 1 " قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 4" قضية عدم الإحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخب و" 3" قضية عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز.



تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي من 3 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن عن طريق كسر الأبواب والإستيلاء علي ممتلكات المواطنين.