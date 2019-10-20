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رقم تاريخي لمان سيتي يطارد ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
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رقم تاريخي لمان سيتي يطارد ليفربول ضد مانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد
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الفجر الرياضي
 
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تشهد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد قمة نارية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق وففي حال الفوز بمباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد فإنهم سيعادولن أطول سلسلة فوز متتال في تاريخ الدوري الإنجليزي.

 

وفاز ليفربول في 17 مباراة متتالية من شهر مارس الماضي وإذا انتصر في مباراة اليوم سيعادل رقم مانشستر سيتي كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البريميير ليج.

 

 

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