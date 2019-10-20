تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد في المباراة التي تنطلق الساعة الخامسة و٣٠ دقيقة بتوقيت القاهرة على ملعب "أولد ترافورد" في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".
ويسعى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة انتصاراتهم في الدوري وتحقيق الفوز التاسع على التوالي للاستمرار في الصدارة.
تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط: فابينهو - هيندرسون - فينالدوم
خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو
Advertisements
- قائد ليفربول يدخل تاريخ البريميرليج من بوابة اليونايتد
- تشكيل ناري لليفربول.. شاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف
- تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد
- محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
- تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم
- تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم
- غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول
- القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد مانشستر يونايتد
المزيد عن: مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر