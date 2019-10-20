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تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
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تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد
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علي نبوي
 
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يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد في المباراة التي تنطلق الساعة الخامسة و٣٠ دقيقة بتوقيت القاهرة على ملعب "أولد ترافورد" في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

ويسعى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة انتصاراتهم في الدوري وتحقيق الفوز التاسع على التوالي للاستمرار في الصدارة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع  أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون 

خط الوسط: فابينهو - هيندرسون - فينالدوم

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو

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