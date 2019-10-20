هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم مساعدات إنسانية في اليمن

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية للقاطنين في دار المسنين بالعاصمة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن وعدد من المحافظات اليمنية المحررة .

وشملت المساعدات المقدمة للقاطنين، مساعدات غذائية وإيوائية وكراسي متحركة ومستلزمات أخرى .

وعبر عدد من القاطنين في دار المسنين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات على هذا الدعم الذي يأتي امتداد لما قدمه الهلال الاحمر الاماراتي للدار خلال الفترة الماضية حيث قاموا بحملة نظافة وتأهيل للدار ودعمه بالمواد الغذائية على مراحل متعددة .

ونفذ ممثلوا الهلال الأحمر الإماراتي زيارات متعددة لدار المسنين خلال الأعوام والأشهر الماضية للاطمئنان على القاطنين فيه وتقديم المساعدات لهم .

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعداتها الاغاثية بعدد من المناطق والقرى النائية بمحافظة حضرموت وذلك من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين قوت يومهم بعد أن فقد الكثير منهم المقومات الأساسية للحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي بسبب الازمة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة، اليوم الثلاثاء ٢٥٠٠ كيس دقيق، يزن (٧٥ طن، استفادت منها مئات الأسر المحتاجة والمتضررة.

وأعرب عدد من المستفدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تلمس احتياجاتهم ورفع معاناتهم وتقديم المساعدات القيمة التي تواصل تقديمها في مختلف المجالات وحرصها على المساهمة فى رفع المعاناة عن اهالي حضرموت.

وافتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "، مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي " في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بحضور على نسعان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من الكوادر التربوية وذلك ضمن دعم الإمارات المتواصل للعملية التعليمية في شبوة و الذي يشمل بناء وتشييد وترميم المدارس.