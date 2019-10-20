التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي





يستعد عشاق كرة القدم العالمية ومجبي الدوري الإنجليزي، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها اليوم الأحد علي ملعب أولد ترافورد، تحت قيادة الحكم مارتين أتكينسون.





- موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول





تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءاً بتوقيت السعودية والسابعه ونصف مساءاً بتوقيت الإمارات والرابعه ونصف بتوقيت جرينتش، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD 2





- التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد





حراسة المرمى: روميرو

خط الدفاع: أشلي يونج، هاري ماجوير، لينديلوف، فان بيساكا

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، ماكتومناي، دانيال جيمس، خوان ماتا، مارسيال

خط الهجوم: ماركوس راشفورد





غيابات مانشستر يونايتد أمام ليفربول





يدخل المدير الفنى النرويجي لمانشستر يونايتد اللقاء ولديه غيابات عدية ومهمة، أبرزها غياب الحارس الإسباني ديفيد دى خيا حارس مرمي الفريق بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب السويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية المؤهلة ليورو 2020 وعلي الرغم من الإصابة تم إستدعائه من قبل المدير الفنى اولى جونار سولشاير للدخول في قائمة الفريق إستعداداً لليفربول، وأيضاً سيغيب نجم الفريق ولاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا للإصابة.





ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي





يتواجد ليفربول في المركز الأول ببطولة الدوري الإنجليزى ويسعي للفوز خلال المباراة للإنفراد بصدارة الدوري والإبتعاد عن منافسه مانشستر سيتى ويملك الريدز 24 نقطة من الفوز خلال ال 8 مباريات السابقه، بينما فريق مانشستر يونايتد يملك 9 نقاط في المركز الرابع عشر ويسعي لتحقيق الفوز علي ملعبه من أجل التقدم في مراكز الترتيب بجدول الدوري.





وكان ليفربول قد فاز خلال المباراة السابقة ببطولة الدوري علي فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، بينما مانشستر يونايتد قد تلقي خسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.



