عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية يفضح أردوغان
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
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نعيم يوسف
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قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الدمقراطية، إن حصيلة عدد الضحايا للغزو التركي على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 1100 ضحية، ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى العشرات الذين ما زالوا تحت الأنقاض، ولم يتم العثور على جثثهم.
وأضاف "ديبو"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجيش التركي استخدم أسلحة محرمة دوليا، وهي قنابل البوسفور الأبيض، وهناك تقرير من منظمة العفو الدولية يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقواته ترتكب جرائم حرب، وهذا يعني أن كل الطرق معبدة لنرى "أردوغان" في لاهاي.
وكشف عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الدمقراطية، أنه تم قصف المسجد الكبير في مدينة رأس العين، رغم أنه يسمي العملية بـ"الفتح" ويطلق على قواته "الجيش المحمدي"، بينما يقصف المساجد والكنائس، وغالبية الأكراد من الإسلام السنة، بينما يصور لمؤيديه أنه يحارب الكفرة والملاحدة.
وأضاف "ديبو"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجيش التركي استخدم أسلحة محرمة دوليا، وهي قنابل البوسفور الأبيض، وهناك تقرير من منظمة العفو الدولية يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقواته ترتكب جرائم حرب، وهذا يعني أن كل الطرق معبدة لنرى "أردوغان" في لاهاي.
وكشف عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الدمقراطية، أنه تم قصف المسجد الكبير في مدينة رأس العين، رغم أنه يسمي العملية بـ"الفتح" ويطلق على قواته "الجيش المحمدي"، بينما يقصف المساجد والكنائس، وغالبية الأكراد من الإسلام السنة، بينما يصور لمؤيديه أنه يحارب الكفرة والملاحدة.
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