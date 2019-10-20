المنتخب الأوليمبي يستقر على موعد معسكر أمم إفريقيا للشباب
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
يدخل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، معسكر مغلق يوم 28 أكتوبر الجارى، استعدادا لأمم افريقيا تحت 23 سنة، والتي تحتضنها مصر.
ومن المقرر أن يسلم المنتخب المصري الأولمبى بقيادة شوقى غريب، قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى.
وتضم قائمة الفراعنة الصغار، 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس مرمي و18 لاعبا، ويحق له استبدال لاعب واحد بناء على تقرير طبى قبل أول مباراة بـ24 ساعة.
وكانت قد أوقعت قرعة البطولة، المنتخب الوطني فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
Advertisements
- المنتخب الأوليمبي يعلن قائمته بعد الجولة العاشرة للدوري
- شوقي غريب يجهز 31 لاعباً من أجل بطولة إفريقيا
- اليوم.. المنتخب الأولمبي يترقب قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لطوكيو 2020
- مفاجأة جديدة لمحمد محمود في الأهلي
- عاجل.. مجموعة نارية للمنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
- نجم الأهلي يصطدم بالمنتخب المصري الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة
- جدول مباريات منتخب مصر الأوليمبي فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
- معروف يدير مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا وديا
- موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا
- المنتخب الأوليمبي يتلقي عرضان لخوض وديتان قبل أمم إفريقيا
المزيد عن: مصر رمضان صبحي المنتخب الأوليمبيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر