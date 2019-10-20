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المنتخب الأوليمبي يستقر على موعد معسكر أمم إفريقيا للشباب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
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المنتخب الأوليمبي يستقر على موعد معسكر أمم إفريقيا للشباب
المنتخب الأوليمبي
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السيد علي
 
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يدخل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، معسكر مغلق يوم 28 أكتوبر الجارى، استعدادا لأمم افريقيا تحت 23 سنة، والتي تحتضنها مصر.

ومن المقرر أن يسلم المنتخب المصري الأولمبى بقيادة شوقى غريب، قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى.

وتضم قائمة الفراعنة الصغار، 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس مرمي و18 لاعبا، ويحق له استبدال لاعب واحد بناء على تقرير طبى قبل أول مباراة بـ24 ساعة.

وكانت قد أوقعت قرعة البطولة، المنتخب الوطني فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
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