محامي "راجح" يكشف سن المتهم بقتل "شهيد الشهامة" (فيديو)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمد الحسيني، المحامي المنسحب، من الدفاع عن الشاب "محمد راجح" الذي قام بقتل "محمود البنا"، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، في محافظة المنوفية، إن وكيل النيابة تحرى عن سن المتهم، وأفادته الجهات المختصة بأن سنه أقل من 18 عاما.
وأضاف "الحسيني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المتهم "حدث"، ويحضع لقانون الطفل، ومازال، وبالتالي تم إحالته إلى محكمة الأحداث.
وتابع أنه سيتم محاكمته في محكمة الأحداث، وفقا للقانون، لافتا إلى أنه لم يلتقي الشاب المتهم، بل أرسل أحد المحامين في المكتب، موضحا أن ما قاله المتهم في التحقيقات هو الثابت في الأوراق الموجودة بالقضية.
وأشار إلى أنه انسحب من الدفاع عن المتهم قبل المحاكمة بوقت كافي، حتى يستطيع والد الشاب تكليف محام آخر بالدفاع عن نجله.
وأضاف "الحسيني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المتهم "حدث"، ويحضع لقانون الطفل، ومازال، وبالتالي تم إحالته إلى محكمة الأحداث.
وتابع أنه سيتم محاكمته في محكمة الأحداث، وفقا للقانون، لافتا إلى أنه لم يلتقي الشاب المتهم، بل أرسل أحد المحامين في المكتب، موضحا أن ما قاله المتهم في التحقيقات هو الثابت في الأوراق الموجودة بالقضية.
وأشار إلى أنه انسحب من الدفاع عن المتهم قبل المحاكمة بوقت كافي، حتى يستطيع والد الشاب تكليف محام آخر بالدفاع عن نجله.
Advertisements
- الدفاع بـ "أحداث مجلس الوزراء": تحقيقات النيابة باطلة لهذه الأسباب
- عاجل.. تطور جديد بشأن قضية شهيد الشهامة محمود البنا في المنوفية
- محام يفجر مفاجأة عن شهادة ميلاد قاتل "شهيد الشهامة" (فيديو)
- محامي شهيد الشهامة يكشف عن أقصى عقوبة للمتهمين في القضية (فيديو)
- محامي "راجح" ينتصر لـ محمود البنا وينسحب من القضية
- أبرزها "انسحاب المحامي من قضية راجح".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم
- محمد الباز منتقدا هاشتاج قضية شهيد الشهامة: "مينفعش الشارع يحكم"
- رد قوي لمحامي "راجح" بشأن انسحابه من الدفاع عن المتهم في قضية "شهيد الشهامة"
المزيد عن: محمود البنا محمد راجح عمرو أديب شهيد الشهامة راجحتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر