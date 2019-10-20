ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محامي "راجح" يكشف سن المتهم بقتل "شهيد الشهامة" (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
Advertisements
محامي راجح يكشف سن المتهم بقتل شهيد الشهامة (فيديو)
محمود البنا
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال محمد الحسيني، المحامي المنسحب، من الدفاع عن الشاب "محمد راجح" الذي قام بقتل "محمود البنا"، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، في محافظة المنوفية، إن وكيل النيابة تحرى عن سن المتهم، وأفادته الجهات المختصة بأن سنه أقل من 18 عاما.

وأضاف "الحسيني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المتهم "حدث"، ويحضع لقانون الطفل، ومازال، وبالتالي تم إحالته إلى محكمة الأحداث.

وتابع أنه سيتم محاكمته في محكمة الأحداث، وفقا للقانون، لافتا إلى أنه لم يلتقي الشاب المتهم، بل أرسل أحد المحامين في المكتب، موضحا أن ما قاله المتهم في التحقيقات هو الثابت في الأوراق الموجودة بالقضية.
وأشار إلى أنه انسحب من الدفاع عن المتهم قبل المحاكمة بوقت كافي، حتى يستطيع والد الشاب تكليف محام آخر بالدفاع عن نجله.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمود البنا محمد راجح عمرو أديب شهيد الشهامة راجح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status