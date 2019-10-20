محامي "راجح" يكشف سن المتهم بقتل "شهيد الشهامة" (فيديو)



وأضاف "الحسيني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المتهم "حدث"، ويحضع لقانون الطفل، ومازال، وبالتالي تم إحالته إلى محكمة الأحداث.



وتابع أنه سيتم محاكمته في محكمة الأحداث، وفقا للقانون، لافتا إلى أنه لم يلتقي الشاب المتهم، بل أرسل أحد المحامين في المكتب، موضحا أن ما قاله المتهم في التحقيقات هو الثابت في الأوراق الموجودة بالقضية.

وأشار إلى أنه انسحب من الدفاع عن المتهم قبل المحاكمة بوقت كافي، حتى يستطيع والد الشاب تكليف محام آخر بالدفاع عن نجله.

قال محمد الحسيني، المحامي المنسحب، من الدفاع عن الشاب "محمد راجح" الذي قام بقتل "محمود البنا"، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، في محافظة المنوفية، إن وكيل النيابة تحرى عن سن المتهم، وأفادته الجهات المختصة بأن سنه أقل من 18 عاما.