أستاذ نقل: شبكة الطرق في مصر حدث بها طفرة لا ينكرها أحد



وأضاف "مهدي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن مشروعات الطرق مرتبطة بالتنمية المستدامة سواء المصانع الجديدة أو الاستصلاح الزراعي، أو الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولم تكن هذه المشروعات ترى النور لولا شبكة الطرق.





ولفت إلى أن مصر تعيش على حوالي 7% فقط من مساحة مصر ولكي ننتشر على باقي المساحة يجب أن تكون هناك شبكة طرق، مثل المدن الجديدة التي تبنيها الدولة، ولولا الطرق لم تكن هذه المشروعات ترى النور.

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل في جامعة عين شمس، إن قطاع الطرق في مصر حدث فيه طفرة لا يستطيع أن ينكرها أحد بشهادة المجتمع الدولي، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بحل المشكلات حلا جذريا وليس مسكنات كما كان يحدث سابقا.